Confira as estreias do Natal de Curitiba para a primeira semana de dezembro
Ric|Do R7
02/12/2024 - 12h49

Nesta primeira semana de dezembro, o Natal de Curitiba é marcado por atrações espalhadas por toda a cidade. Entre os destaques estão o drive-thru no Parque Náutico, o espetáculo no Paço Municipal, a Cantata do Bairro Novo e o Grande Natal Místico, no Memorial de Curitiba. Confira a programação a seguir.

