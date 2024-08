Coritiba em Busca da Reação na Série B contra a Ponte Preta O Coritiba recebe a Ponte Preta para tentar reagir na Série B do Campeonato Brasileiro e se afastar da zona... Ric|Do R7 11/08/2024 - 05h15 (Atualizado em 11/08/2024 - 05h15 ) ‌



Coritiba recebe a Ponte Preta para se afastar da ZR; transmissão e escalações

O Coritiba recebe a Ponte Preta para tentar reagir na Série B do Campeonato Brasileiro e se afastar da zona de rebaixamento. A bola rola às 16h deste domingo (11), no Couto Pereira. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

