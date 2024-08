Crime Chocante em Londrina: Advogado Encontrado em Geladeira A Polícia Civil segue investigando o assassinato de Hamilton Antônio de Melo, advogado encontrado morto em... Ric|Do R7 20/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Civil segue investigando o assassinato de Hamilton Antônio de Melo, advogado encontrado morto em uma geladeira de uma oficina mecânica, em Londrina, no Norte do Paraná. O suspeito do crime afirmou que usou um fio e uma faca para matar o idoso, de 70 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Suspeito diz que matou advogado encontrado em geladeira com fio e faca

• Negociação no futebol internacional pode render lucro ao Athletico, diz Bate Pronto

• Homem que matou pai a marteladas e mãe asfixiada será julgado nesta quarta (21)