Cuca deixa o Athletico: veja outros clubes onde o treinador saiu antes do fim do contrato O Athletico anunciou na manhã desta segunda-feira (24), a saída de Cuca do clube. Diante de empate indigesto contra o Corinthians...

Alto contraste

A+

A-

O Athletico anunciou na manhã desta segunda-feira (24), a saída de Cuca do clube. Diante de empate indigesto contra o Corinthians na Arena da Baixada e confusão após o fim do jogo, o treinador entregou o cargo. Entretanto, essa não é a primeira vez que o curitibano pede para sair de um time antes do fim do contrato.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Entenda a saída do técnico Cuca mesmo com o Athletico no G-6 do Brasileirão

• Cuca saiu do Athletico: relembre outros clubes abandonados pelo treinador

• Ne Medida Kids: projeto da Unimed Cascavel ensina reeducação alimentar e hábitos saudáveis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.