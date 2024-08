Curitiba Recebe a Seleção Brasileira: Uma História de Grandes Jogos Em menos de um mês, a Seleção Brasileira de Futebol masculino irá mandar uma partida em Curitiba. No dia... Ric|Do R7 07/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h26 ) ‌



Seleção Brasileira no Couto: relembre outros jogos do Brasil em Curitiba

Em menos de um mês, a Seleção Brasileira de Futebol masculino irá mandar uma partida em Curitiba. No dia 6 de setembro, o Brasil encara o Equador no Couto Pereira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Essa não é a primeira vez que a Seleção desembarca na capital paranaense.

