Curitiba se prepara para o maior festival de cafés da manhã do Brasil Os fãs de café da manhã em Curitiba já podem anotar na agenda a chegada de um dos maiores festivais […] O post Maior festival de cafés... Ric|Do R7 10/09/2024 - 12h21 (Atualizado em 10/09/2024 - 12h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maior festival de cafés da manhã chega em Curitiba com menus a partir de R$ 34

Os fãs de café da manhã em Curitiba já podem anotar na agenda a chegada de um dos maiores festivais do país. Está confirmada a 1ª edição do Breakfast Weekend, festival de cafés da manhã que conta com diversos estabelecimentos para, durante um mês, oferecer ao público uma grande diversidade de menus e preços de segunda a segunda. A ideia é reunir o maior número de participantes para proporcionar aos consumidores experiências gastronômicas diferenciadas em quatro faixas de preços: R$ 34,90, R$ 44,90, R$ 54,90 e R$ 84,90.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Maior festival de cafés da manhã chega em Curitiba com menus a partir de R$ 34

• Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de motorista de aplicativo

• Polícia prende suspeito pela morte de segurança de bailão; veja no Balanço Geral