Decisão Judicial Afasta Prefeito de Matinhos da Gestão Hospitalar O município de Matinhos, no litoral do Paraná, será afastado da gestão do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes... Ric|Do R7 16/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 18h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Prefeito de Matinhos será afastado da gestão de hospital por falta de estrutura

O município de Matinhos, no litoral do Paraná, será afastado da gestão do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Segundo o Ministério Público do Paraná (MP-PR), a decisão atende pedido feito por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca em ação civil pública relacionada aos problemas crônicos do hospital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Prefeito de Matinhos será afastado da gestão de hospital por falta de estrutura

• Copa do Brasil: CBF define data do sorteio das quartas de final; saiba tudo

• Cidade Alerta Curitiba Ao Vivo | 16/08/2024