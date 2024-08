Denúncia Contra Jojo Todynho Agita o Mundo das Celebridades Jojo Todynho foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por um suposto episódio de agressão... Ric|Do R7 28/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 16h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jojo Todynho é denunciada pelo Ministério Público após suposta agressão

Jojo Todynho foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por um suposto episódio de agressão contra Gabriela dos Santos do Nascimento, sua colega de faculdade. Conforme a colunista Fábia Oliveira, o incidente teria ocorrido durante uma aula em uma instituição na Taquara, zona oeste do Rio, onde a campeã de A Fazenda 12 teria dado um tapa no rosto da estudante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher grávida é morta a facadas ao lado da filha no PR; marido é suspeito

• Jojo Todynho é denunciada pelo Ministério Público após suposta agressão

• Mãe achou que Ágatha seria adotada e por isso raptou a criança, diz advogado