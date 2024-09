Denúncia de homofobia em escola pública do Paraná gera polêmica Uma professora de uma escola pública foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da Promotoria de Justiça […]... Ric|Do R7 10/09/2024 - 12h41 (Atualizado em 10/09/2024 - 12h41 ) ‌



Professora de escola pública do Paraná é denunciada por homofobia contra aluna

Uma professora de uma escola pública foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da Promotoria de Justiça da comarca, por homofobia. De acordo com o MPPR, em abril deste ano, em Jaguapitã, no Norte Central do estado, a docente teria proferido ofensas contra uma aluna lésbica durante uma aula e diante dos outros alunos.

