Desaparecimento de jovem gera desconfiança após pedidos inusitados Adrian Rocha, de 17 anos, que está desaparecido desde o dia 16 de agosto, visitou a casa de um amigo antes de ser sequestrado. O post... Ric|Do R7 09/09/2024 - 21h20 (Atualizado em 09/09/2024 - 21h20 ) ‌



Caso Adrian: namorada desconfiou após jovem ‘pedir’ fotos obscenas por mensagem

A namorada de Adrian Rocha, de 17 anos, que está desaparecido desde o dia 16 de agosto, desconfiou após receber mensagens do jovem pedindo fotos obscenas da moça. Em depoimento, a jovem contou o que recebeu do contato do namorado antes dele desaparecer. A família da vítima reside em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

