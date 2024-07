Descubra os benefícios de ser mesário nas eleições de 2024 No dia 6 e 27 de outubro ocorrem as eleições municipais para escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E, segundo...

Alto contraste

A+

A-

Veja quais são os benefícios de ser mesário nas eleições de 2024

No dia 6 e 27 de outubro ocorrem as eleições municipais para escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para quem deseja trabalhar como voluntário no dia da eleição, é possível ganhar alguns benefícios como meia-entrada em eventos culturais e esportivos no Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Veja quais são os benefícios de ser mesário nas eleições de 2024

• Incêndio destrói casa de idosos em São José dos Pinhais; veja o vídeo

• Morte de ciclista atropelada por motorista bêbado é assunto no Balanço Geral



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.