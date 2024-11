Desembargadora Lídia Maejima é eleita presidente do TJPR com 74 votos Desembargadora Lídia Maejima é eleita presidente do TJPR com 74 votos Ric|Do R7 11/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h10 ) twitter

Desembargadora Lídia Maejima

A desembargadora Lídia Maejima foi eleita nesta segunda-feira (11) como presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Lídia teve 74 votos contra 51 do segundo colocado, o desembargador Jucimar Novochadlo.

