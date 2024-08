Emocionante Homenagem: Filho Lembra Mãe Vítima de Acidente Trágico O filho de uma das vítimas do acidente registrado em frente ao CT do Athletico prestou homenagem à mãe nas... Ric|Do R7 20/08/2024 - 10h23 (Atualizado em 20/08/2024 - 10h23 ) ‌



O filho de uma das vítimas do acidente registrado em frente ao CT do Athletico prestou homenagem à mãe nas redes sociais. Taline Santos era uma das ocupantes de um Renault Clio, que bateu de frente com um caminhão na manhã do último sábado (17), no bairro Ganchinho.

