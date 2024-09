Entenda a importância do 7 de setembro para o Brasil No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. O post Dia...

Ric|Do R7 02/09/2024 - 18h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌