Escândalo em Matinhos: Ex-secretário investigado por fraudes em mamografias O ex-secretário de Saúde de Matinhos, no Litoral do Paraná, faz parte de um inquérito instaurado pelo Ministério Público do Paraná...

Ex-secretário de Matinhos é alvo de inquérito por fraudes em mamografias

O ex-secretário de Saúde de Matinhos, no Litoral do Paraná, faz parte de um inquérito instaurado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por improbidade administrativa. A 2ª Promotoria de Justiça da cidade litorânea ajuizou a ação civil pública, nesta sexta-feira (12). A investigação do MP se baseia em pagamentos indevidos de mamografias não realizadas pelo ex-secretário municipal de Saúde.

