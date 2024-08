Escândalo na Polícia: PMs Presos por Desvio de Eletrônicos O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MPPR) prendeu três policiais... Ric|Do R7 15/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 11h16 ) ‌



PMs são presos suspeitos de desvio de eletrônicos apreendidos em ações no PR

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MPPR) prendeu três policiais militares, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (15). Conforme as investigações, eles são suspeitos de utilizarem o cargo em benefício próprio.

