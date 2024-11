Estudante de medicina morre em acidente na Ponte da Amizade Estudante de medicina morre em acidente na Ponte da Amizade Ric|Do R7 20/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 20/11/2024 - 14h50 ) twitter

Moto pegou fogo após o acidente (Foto: Reprodução/RICtv)

Um grave acidente na Ponte da Amizade, na fronteira entre Brasil e Paraguai, causou a morte da estudante de medicina Larissa Moura, na manhã desta quarta-feira (20). Conforme testemunhas do acidente, a vítima, que residia em Foz do Iguaçu e fazia faculdade no país vizinho, estava na garupa de uma moto que colidiu de frente com uma van com placas do Paraguai. O condutor da moto, que estuda com Larissa, foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.

