Família faz vaquinha para velório de bebê atropelada; veja no RIC Notícias Noite
Ric|Do R7 07/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h29 )

Bebê atropelada

O RIC Notícias desta quinta-feira (7) traz detalhes sobre os familiares da bebê Yara Marceli, que morreu após ser atropelada na garagem de casa, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e organizaram uma vaquinha para arrecadar fundos para as cerimônias de despedida. A menina, de apenas 9 meses, não resistiu após ser atingida pelo carro da mãe nesta quarta-feira (6), no bairro Jardim São Roque.

