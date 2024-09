Famílias se unem para buscar justiça após tragédia da Voepass Familiares das vítimas do acidente com o avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto, criaram... Ric|Do R7 06/09/2024 - 16h04 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h04 ) ‌



Famílias de vítimas do acidente da Voepass criam associação para acompanhar caso

Familiares das vítimas do acidente com o avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto, criaram uma associação para defender os seus direitos. Assim, essa associação representará as famílias ao longo da investigação das causas e dos eventuais responsáveis pelo desastre.

