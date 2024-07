Feira de empregos: 500 vagas no setor de transporte disponíveis! O Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas do Paraná (SETCEPAR), em parceria com o SEST/ SENAT, promove um feira...

Feira oferece 500 vagas de emprego no setor de transporte

O Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas do Paraná (SETCEPAR), em parceria com o SEST/ SENAT, promove um feira com 500 vagas de emprego na próxima quinta-feira (18), na sede do SEST/SENAT, no bairro Boqueirão, em Curitiba.

