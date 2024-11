Feriados: confira horário de funcionamento de shoppings de Curitiba Feriados: confira horário de funcionamento de shoppings de Curitiba Ric|Do R7 13/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Shopping Curitiba

Com os feriados do dia da Proclamação da República (15) e da Consciência Negra (20), os shoppings de Curitiba podem sofrer com alterações no horário de funcionamento das lojas e praças de alimentação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (14/11/2024), segundo o Climatempo

RIC Notícias Noite ao Vivo | 13/11/2024

Caso Isis: mãe da jovem pede que Marcos Rone conte onde está o corpo de Isis