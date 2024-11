Festa grandiosa marca 43 anos de Sarandi A cidade de Sarandi, na região Norte do Paraná, vai celebrar 43 anos de fundação com a Sarandi ExpoShow 2024. […] O post ExpoShow:... Ric|Do R7 15/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h28 ) twitter

A dupla Zezé Di Camargo & Luciano durante a apresentacao do seu show dentro da programacao do Verao Maior Parana, em Matinhos - 24/02/2024 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A cidade de Sarandi, na região Norte do Paraná, vai celebrar 43 anos de fundação com a Sarandi ExpoShow 2024. Serão cinco dias de festa, de 16 a 20 de outubro, com mais de 10 atrações culturais, parque de diversão e praça de alimentação. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas participem do evento no novo Parque de Exposições.

