Filho confessa assassinato de pai após quase 40 anos; veja no RIC Notícias Manhã
Ric|Do R7
11/11/2024 - 08h09 (Atualizado em 11/11/2024 - 08h09 )

Filho confessa assassinato de pai

O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (11) vai repercutir o caso de um homem que confessou ter matado o pai há mais de 35 anos e indicou aos policiais o local onde o corpo da vítima foi enterrado. Equipes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) foram até o lugar e desenterraram os ossos do homem que estava enrolado em um cobertor, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Assista ao vivo:

