Grupo Ric inicia cobertura jornalística das eleições municipais no Paraná Uma nova plataforma de informação entra no ar a partir desta segunda-feira (22), e vai trazer a maior cobertura regional das eleições... Ric|Do R7 21/07/2024 - 06h22 (Atualizado em 21/07/2024 - 06h22 ) ‌



Grupo Ric inicia maior cobertura jornalística multiplataforma das eleições no PR

Uma nova plataforma de informação entra no ar a partir desta segunda-feira (22), e vai trazer a maior cobertura regional das eleições municipais de 2024. O Portal de Eleições do Grupo Ric, servirá como guia para auxiliar eleitores no serviço da cidadania.

