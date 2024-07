Homem espirra e expulsa parte do intestino pela barriga durante café da manhã Um homem estava comendo em um restaurante com sua esposa e espirrou com tanta força que partes de seu intestino saíram do corpo por...

Homem espirra e expulsa parte do intestino pela barriga durante café da manhã

Um homem estava comendo em um restaurante com sua esposa e espirrou com tanta força que partes de seu intestino saíram do corpo por uma ferida cirúrgica que ele tinha no abdômen. O caso foi registrado na Flórida (EUA) e foi divulgado recentemente na revista médica American Journal of Medical Case Reports.

