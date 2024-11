Hooni: influenciador coreano estará em Curitiba em dezembro; confira detalhes Hooni: influenciador coreano estará em Curitiba em dezembro; confira detalhes Ric|Do R7 22/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 22/11/2024 - 15h30 ) twitter

Hooni influenciador coreano em Curitiba

O influenciador sul-coreano Jang Sunghoon, mais conhecido como Hooni, de 28 anos, estará no Brasil no início de dezembro. Honni realizara fanmeeting em São Paulo, Fortaleza, Goiânia e Curitiba. Na capital paranaense, o evento será realizado no dia 4 de dezembro no Nuuk Club, às 19h. A classificação do evento é 18 anos.

