Incêndio em pátio da Polícia Civil em Londrina: laudo aponta ação humana intencional

Incêndio em pátio da Polícia Civil, em Londrina, teria sido intencional; entenda

A Polícia Cientifica concluiu o laudo sobre um incêndio que atingiu o pátio da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Londrina, na região Norte do Paraná. O resultado foi que o incêndio teria sido provocado por ação humana intencional, porém, a intenção era acabar com a vegetação que fica na parte de fora do pátio.

