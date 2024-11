Incêndio em restaurante na BR-376 mobiliza bombeiros nos Campos Gerais Incêndio em restaurante na BR-376 mobiliza bombeiros nos Campos Gerais Ric|Do R7 13/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em restaurante na BR-376

Um incêndio de grandes proporções mobiliza diversas equipes do Corpo de Bombeiros em um restaurante localizado na BR-376, na Colônia Witmarsum, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. Além do combate às chamas, os bombeiros tentam localizar uma pessoa que supostamente estaria dentro do estabelecimento, que funciona em um posto de combustíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este incidente.

Leia Mais em Ric:

10 celulares para comprar na Black Friday 2024

Tragédia BR-376: Motorista e dono de caminhão são indiciados

Vítima de golpe perde quase R$ 400 mil ao comprar ouro