Incêndio no Capão Raso causa pânico entre moradores

Vídeo mostra desespero de moradores em incêndio no Capão Raso

Moradores do bairro Capão Raso, em Curitiba, registraram o momento do incêndio em uma residência na madrugada desta sexta-feira (18). O fogo começou na garagem e se alastrou por um sobrado, que fica localizado na Rua Olindo Sequinel. Os moradores do imóvel não tiveram ferimentos.

