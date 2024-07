Indiciados por Tortura: Pais de Bebê Morto em Pato Branco Os pais de um bebê de 50 dias, que morreu no dia 1º de julho, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, foram... Ric|Do R7 26/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 26/07/2024 - 11h43 ) ‌



Pais que alegaram morte de bebê após ataque de pitbull são indiciados por tortura

Os pais de um bebê de 50 dias, que morreu no dia 1º de julho, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, foram indiciados por tortura qualificada pela morte e praticada contra criança, fraude processual e lesão corporal.

