Inscreva-se agora no processo Seletivo Simplificado da UTFPR! Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) pelo Seletivo Simplificado têm até...

Último dia para inscrições no processo Seletivo Simplificado da UTFPR

Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) pelo Seletivo Simplificado têm até este domingo (7) para realizar as inscrições. O processo classifica candidatos para as vagas ainda não preenchidas do Vestibular de Inverno (2024/2), para ingresso no segundo semestre letivo deste ano.

