Investigação em Curitiba: Corpo encontrado em carro de luxo A Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou as investigações do crime contra uma pessoa encontrada morta no... Ric|Do R7 06/08/2024 - 10h46 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vídeo mostra movimentação perto de carro abandonado com corpo em porta-mala

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou as investigações do crime contra uma pessoa encontrada morta no porta-malas de um carro de luxo, no bairro Hauer, em Curitiba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vídeo mostra movimentação perto de carro abandonado com corpo em porta-mala

• Vítima em porta-malas tinha ferimentos e há suspeita de ‘crime do micro-ondas’

• Homem reage a assalto, toma arma e mata adolescente a tiros; vídeo