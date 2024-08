Investigação Revela Detalhes Chocantes de Abuso Contra Adolescente O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (26) vai mostrar os detalhes da investigação da Polícia Civil do... Ric|Do R7 26/08/2024 - 06h50 (Atualizado em 26/08/2024 - 06h50 ) ‌



RIC Notícias Manhã mostra investigação de caso de adolescente vítima de abuso

O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (26) vai mostrar os detalhes da investigação da Polícia Civil do Paraná no caso da adolescente que foi vítima de abuso sexual no momento em que voltava para casa, no bairro Alto Boqueirão.

