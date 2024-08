Investigação Revela Detalhes da Queda de Avião Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (11), o chefe do Centro de Investigação e Prevenção... Ric|Do R7 11/08/2024 - 16h15 (Atualizado em 11/08/2024 - 16h15 ) ‌



Queda de avião: caixa preta não aponta pedido de socorro, diz Cenipa Caroline de Souza Machado

Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (11), o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro do ar Marcelo Moreno, informou que o órgão conseguiu extrair com sucesso todo o conteúdo dos dois gravadores conhecidos, como caixas-pretas.

