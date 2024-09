Jovens e política: um debate necessário O “Ponto de Vista – Especial Eleições” é transmitido diariamente na Jovem Pan News Curitiba e no canal do YouTube da Jovem Pan – Grupo... Ric|Do R7 05/09/2024 - 13h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 13h12 ) ‌



O interesse de jovens em política é o tema do Ponto de Vista – Especial Eleições

No “Ponto de Vista – Especial Eleições” desta quinta-feira (5), Manuella Niclewicz recebe o diretor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) e coordenador do programa Parlamento Universitário, Dylliardi Alessi, e o professor, mestre e doutor em ciência política, Eduardo Miranda, para discutir o interesse dos jovens em política.

