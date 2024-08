Justiça para Ercília: Família clama por respostas após tragédia A família de uma mulher de 51 anos, que morreu após ser atropelada na madrugada do último sábado (10), no bairro Mossunguê, em Curitiba... Ric|Do R7 12/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 15h36 ) ‌



Familiares de mulher que morreu atropelada a caminho do trabalho pedem justiça

A família de uma mulher de 51 anos, que morreu após ser atropelada na madrugada do último sábado (10), no bairro Mossunguê, em Curitiba, pede justiça. De acordo com os familiares de Ercília Maria Wippel da Silva, o jovem que dirigia o veículo envolvido no acidente apresentava sinais de embriaguez.

