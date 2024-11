Justiça para Victor: pai clama por respostas após tragédia A família do jovem Victor Kitzig, de 20 anos, protestou nesta terça-feira (15) pedindo Justiça pela morte do motoboy que […] O post... Ric|Do R7 15/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h09 ) twitter

“Tratou meu filho como cachorro”, diz pai de motoboy morto em acidente com van

A família do jovem Victor Kitzig, de 20 anos, protestou nesta terça-feira (15) pedindo Justiça pela morte do motoboy que foi atingido por uma van suspeita de furar preferencial em um cruzamento no bairro Santa Quitéria, em Curitiba.

