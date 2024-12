Justiça suspende licitação de transporte público após indicativo de greve Os funcionários do transporte coletivo de Cascavel anunciaram que iriam realizar uma greve na segunda-feira (9). A paralisação iria... Ric|Do R7 06/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar da suspensão, a situação pode mudar caso uma decisão em favor da Prefeitura aconteça

Os funcionários do transporte coletivo de Cascavel anunciaram que iriam realizar uma greve na segunda-feira (9). A paralisação iria acontecer, pois os trabalhadores e o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano (SINTTRACOVEL) são contra a cláusula que permite que a empresa vencedora da concorrência dispense colaboradores, em até 48 horas, sem responsabilização pelo encerramento dos contratos. De acordo com os trabalhadores essa cláusula é inconstitucional e exigem que ela seja retirada do edital.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Dupla de ladrões aproveita o natal, se veste de Papai Noel e furta loja de eletrônicos

Juiz decide que Marcos Rone vai a júri popular; ele responde pela morte da adolescente grávida

Policiais militares correm contra o tempo para localizar e salvar motorista que passava mal!