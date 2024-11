Médico teria matado a mãe por motivos financeiros, diz delegado Médico teria matado a mãe por motivos financeiros, diz delegado Ric|Do R7 30/11/2024 - 13h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 13h08 ) twitter

Médico suspeito de matar a mãe

A Polícia Civil segue investigando a morte de Erondina de Oliveira, de 73 anos. Ela foi encontrada morta com sinais de agressão no apartamento onde morava, no Centro de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O filho dela, um médico de 35 anos, foi preso em flagrante pelo crime. As investigações apontam que a motivação seria problemas financeiros.

