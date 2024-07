Ric |Do R7

Motorista bêbado confessa crime após atropelar ciclista: “Hoje foi só whisky” Uma ciclista foi atropelada por um carro na Estrada Caraná, em Marialva, no noroeste do Paraná, nesta terça-feira (2). O motorista...

Motorista bêbado confessa crime após atropelar ciclista: “Hoje foi só whisky”

Uma ciclista foi atropelada por um carro na Estrada Caraná, em Marialva, no noroeste do Paraná, nesta terça-feira (2). O motorista do veículo não prestou socorro e capotou o automóvel em uma área de plantação logo em seguida. A vítima, que estava acompanhada de uma amiga, foi socorrida de helicóptero e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

