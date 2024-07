Mulher é presa por crime brutal motivado por ciúmes

‌



A+

A-

Mulher é presa por jogar soda cáustica no órgão genital do companheiro

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu preventivamente, na segunda-feira (15), uma mulher suspeita de jogar soda cáustica no órgão genital do companheiro, em Uruaçu, no norte do estado. De acordo com as investigações, o crime foi motivado pelo ciúmes da mulher, que desconfiava de uma suposta traição. A vítima sofreu queimaduras graves e deformações no corpo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher é presa por jogar soda cáustica no órgão genital do companheiro

• Jovem morre em confronto com a Polícia Militar em Ponta Grossa

• E os reforços? Athletico reduz elenco e define saídas de quatro jogadores