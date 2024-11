Mundo Pixar: evento oficial da Disney chega em Curitiba; veja detalhes Mundo Pixar: evento oficial da Disney chega em Curitiba; veja detalhes Ric|Do R7 21/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 17h09 ) twitter

Mundo Pixar em Curitiba

A 5ª edição da exposição Mundo Pixar, da Disney, chega em Curitiba nesta sexta-feira (22), no Jockey Plaza Shopping. A exposição conta com cenários impressionantes das obras Divertida Mente, Toy Story, Procurando Nemo, Up – Altas aventuras, e Carros.

