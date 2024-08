Novidades na Carreira de Seo In Guk: Entrevista Imperdível! A Hora da Venenosa desta terça-feira (27), exibirá uma entrevista exclusiva com o cantor e ator sul-coreano... Ric|Do R7 27/08/2024 - 13h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h21 ) ‌



Seo In Guk revela novos passos da carreira; veja na Hora da Venenosa

A Hora da Venenosa desta terça-feira (27), exibirá uma entrevista exclusiva com o cantor e ator sul-coreano Seo In Guk. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre a cantora Maraisa, que precisou conter um incêndio no palco. Confira todos os destaques do programa!

