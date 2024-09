Novidades sobre o elenco de A Fazenda 2024 As dicas sobre o elenco de A Fazenda 2024 seguem aquecendo as redes sociais. Após o fim do Twitter, o […] O post Elenco A Fazenda 2024... Ric|Do R7 02/09/2024 - 17h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Elenco A Fazenda 2024: reality terá peão ‘tão vaidoso quanto polêmico’; veja nova dica

As dicas sobre o elenco de A Fazenda 2024 seguem aquecendo as redes sociais. Após o fim do Twitter, o diretor de núcleo de reality shows da RECORD TV, Rodrigo Carelli, afirmou que seguirá com as descrições sobre os participantes em seu perfil no Threads. Nesta segunda-feira (2), foi a vez das características de um peão serem divulgadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Elenco A Fazenda 2024: reality terá peão ‘tão vaidoso quanto polêmico’; veja nova dica

• Cantora Janine Mathias é a convidada do SouthSide Podcast

• Incompleta, Seleção Brasileira faz o primeiro treino em Curitiba; vídeos