Novo atacarejo gera 250 empregos diretos na Cidade Industrial de Curitiba
Ric|Do R7
12/11/2024 - 19h50

Max Atacadista

O Grupo Muffato inaugura nesta quinta-feira (14), às 7h30, o Max Bettega, atacarejo com mais de 12 mil m2 de área construída e estacionamento coberto, com 400 vagas. Este é o 11º atacarejo na região de Curitiba e fica entre as avenidas Accyolly Filho e João Bettega, na Cidade Industrial. O empreendimento emprega 250 colaboradores diretos, além dos trabalhos indiretos.

