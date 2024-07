Oportunidades em Alta: 21,9 Mil Vagas de Emprego no Paraná! As Agências do Trabalhador do Paraná encerram julho com 21.949 vagas de emprego com carteira assinada. As... Ric|Do R7 29/07/2024 - 20h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h43 ) ‌



Julho termina com 21,9 mil vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

As Agências do Trabalhador do Paraná encerram julho com 21.949 vagas de emprego com carteira assinada. As principais oportunidades são para alimentador de linha de produção (5.716 vagas), operador de caixa (975), repositor de mercadorias (897) e faxineiro (755).

