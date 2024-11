Pagamento do Bolsa Família: saiba quem recebe hoje Em outubro, o Bolsa Família atende a 20,73 milhões de famílias. As informações podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem. O post... Ric|Do R7 21/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsa Família: pagamento de outubro é nesta segunda (21); veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (21) a parcela de outubro do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. O valor mínimo é de R$ 600, mas com o novo adicional, o benefício médio chega a R$ 678,46.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Bolsa Família: pagamento de outubro é nesta segunda (21); veja quem recebe

• Jovem ganhou medalha de ouro em campeonato de Remo antes de morrer em acidente

• “Deus levou para o lado de sua mãe”, diz tia de jovem morta em acidente na BR-376



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.