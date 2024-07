Paraná: Deputados Gastam Milhões em Cota Parlamentar! Os deputados federais do Paraná gastaram mais de R$ 7 milhões com cota parlamentar no primeiro semestre de... Ric|Do R7 24/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h14 ) ‌



Deputados do PR gastam R$ 7 milhões em cota parlamentar; veja no RIC Notícias Opinião

Os deputados federais do Paraná gastaram mais de R$ 7 milhões com cota parlamentar no primeiro semestre de 2024, um aumento de 15% em relação ao ano passado. O tema é destaque no RIC Notícias Opinião desta quarta-feira (24).

