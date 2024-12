RIC Notícias Manhã mostra imagens de mulher que invadiu hospital e esfaqueou homem O RIC Notícias Manhã desta quinta-feira (5) vai mostrar as imagens de câmera de monitoramento de dentro de um hospital […] O post RIC... Ric|Do R7 05/12/2024 - 07h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 07h29 ) twitter

RIC Notícias Manhã mostra imagens de mulher que invadiu hospital e esfaqueou homem

O RIC Notícias Manhã desta quinta-feira (5) vai mostrar as imagens de câmera de monitoramento de dentro de um hospital no Paraná que registrou o caso de uma mulher que entrou na unidade e esfaqueou um homem em uma maca. O caso aconteceu no Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu, Centro-Sul do estado, na noite da última terça-feira (3). Assista ao vivo:

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

