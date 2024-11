“Será uma verdadeira celebração!”, diz curadora sobre o Prêmio Influenciador “Será uma verdadeira celebração!”, diz curadora sobre o Prêmio Influenciador Ric|Do R7 19/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prêmio vai reconhecer as vozes digitais mais influentes (Foto: Divulgação)

Está chegando a grande noite! O Prêmio Influenciador do Ano, promovido pela Jovem Pan, vai celebrar as vozes digitais mais influentes de Curitiba e Região Metropolitana nesta quinta-feira (21), no Its Curitiba, no Batel. Cristianara Silva, responsável pela curadoria e análise de métricas dos finalistas, contou como tudo foi planejado e o que o público pode esperar dessa premiação que promete deixar uma marca na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Black Friday 2024: conheça os golpes mais comuns e como escapar deles

Suplente é preso suspeito de mandar matar vereador eleito com diferença de 4 votos

Jovem motociclista morre em acidente na PR-092, em Arapoti